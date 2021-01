utenriks

Det skjer to dagar etter ein dommar avgjorde at han ikkje skal bli utlevert til USA.

Dommar Vanessa Baraitser meiner han må bli sitjande fengsla i Storbritannia, slik han har vore sidan 2019. Domstolane skal no vurdere ein anke frå amerikanske styresmakter, som framleis arbeider for å få han utlevert.

USA vil stille han for retten for spionasje og datainnbrot etter lekkasjen av tusenvis av hemmelegstempla amerikanske dokument for ti år sidan.