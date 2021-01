Kina: Forhandlingar står att før WHO-team får innreise

utenriks

Ei talskvinne for det kinesiske utanriksdepartementet understrekar at Kina og Verdshelseorganisasjonen (WHO) samarbeider tett, men seier at partane framleis er i forhandlingar om datoar og reiseruter for WHO-oppdraget.

Ho legg til at kinesiske ekspertar for tida er opptekne med fleire mindre smitteklyngjer og utbrot i landet.

Det har ført til kritikk frå WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som seier han er «veldig skuffa».

To medlemmer frå gruppa hadde allereie byrja reisa til Kina, medan andre i siste liten fann ut at dei ikkje får visum, sjølv etter å ha vore i kontakt med høgtståande kinesiske tenestepersonar, ifølgje Tedros.

Den internasjonale ekspertgruppa skulle etter planen ha besøkt Wuhan, der pandemien først braut ut i slutten av 2019, i januar. Årsaka til utbrotet, og akkurat kvar det oppstod, er framleis omstridt, medan Kina prøver å ta kontroll over narrativet.

WHO-oppdraget var verdsett som viktig for å komme til botns i årsaka. Forskarar trudde først at viruset hoppa over til menneske ved eit dyremarknad i Wuhan. Men no trur fleire ekspertar at viruset ikkje oppstod på marknaden, men at det heller vart forsterka der.

Krisesjefen i WHO, Michael Ryan, beskriv oppdraget som «heilt avgjerande» og seier at situasjonen er frustrerande og skuffande.

(©NPK)