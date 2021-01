Demokratar vil ha riksrett mot Trump

utenriks

Demokraten Ilhan Omar i Representanthuset skriv på Twitter at ho allereie har byrja å «skrive ned » tiltalepunkt i ei riksrettssak mot Trump.

– Donald J. Trump bør stillast for riksrett av Representanthuset og bli fjerna frå makta av Senatet i USA, skriv ho.

Også den moderate demokraten Seth Moulton frå Massachusetts tek til orde for riksrettssak.

Ei slik sak vil ta fleire månader, men blir han dømd, mistar han moglegheita til å stille som presidentkandidat igjen.

– Demokratane vurderer dette fordi dei veit at dersom Trump blir dømd i ei riksrettssak, kan han ikkje stille opp i 2024. Då er han de facto ute av det politiske spelet, seier Emil Friis Lauszus i nettmediet Kongressen.com.

Ber Pence overta

Samtidig har demokratane i justiskomiteen i Representanthuset sendt eit brev til visepresident Mike Pence der dei ber han ta over som president.

Det var Pence, ikkje Trump, som gav ordre om å setje inn nasjonalgarden i Washington etter at ein valdeleg mobb trengde seg inn i Kongressen onsdag.

Tidlegare på dagen hadde Pence i ein telefonsamtale med Trump avvist oppmodinga til presidenten om å stanse Kongressens formelle godkjenning av Biden som vinnar av presidentvalet.

Demokratane i justiskomiteen ber Pence ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som opnar for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten blir erklært ueigna for presidentkontoret.

– Ikkje mentalt frisk

I brevet frå dei 17 demokratane blir det vist til at sjølv under opprøret i Washington onsdag, heldt president Trump fram med å hevde at valet blir stole frå han.

– I videoutsegna avslører president Trump at han ikkje er mentalt frisk og framleis ikkje klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valet. President Trump viser vilje til å eggje til vald og sosial uro for å velte valet med makt, heiter det i brevet.

Det er ikkje første gong at folkevalde demokratar har prøvd å få fjerna Trump med grunngiving i den mentale tilstanden hans.

Tidlegare har Zoe Lofgren i Representanthuset lagt fram ein resolusjon der Trump blir beden om gjennomgå ei psykiatrisk undersøking for å avgjere om han er skikka til jobben som president. Forslaget førte ikkje fram.

Støtte frå industrien

Mange demokratar tok igjen til orde for eit slikt initiativ etter kaoset som braut ut på onsdag i Washington etter at Trump oppmoda tilhengjarane sine til å marsjere mot Kongressen og gjentok påstandar om at han vann valet overlegent. Og dei får støtte frå overraskande hald.

Bransjeorganisasjonen for amerikanske industriar, Association of Manufacturers.

– Dette er ikkje lov og orden. Dette er kaos. Det er makta til mobben. Det er farleg. Dette er oppvigling og bør behandlast deretter, seier presidenten i organisasjonen, Jay Simmons, i ei fråsegn.

(©NPK)