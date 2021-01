Folkevalde i USA krev gransking

utenriks

Representanten Val Demings, ein tidlegare politisjef frå Florida, seier at det er pinleg openbert at politiet i kongressbygningen ikkje var førebudd.

– Eg ville sjølvsagt ha tenkt at dei hadde vist meir styrke og sørgde for at det vart avsett eit område for demonstrantar i trygg avstand frå kongressbygningen, seier ho.

Ho seier til MSNBC at det var openbert at politiet var underbemanna, og at det ikkje såg ut til at dei hadde nokon plan for å hanskast med tusenvis av demonstrantar som kom til Kongressen etter å ha vorte eggja av Trumps påstandar om eit rigga val.

Søkte tilflukt

Kongressmedlemmer måtte søkje tilflukt under seta sine og hente fram gassmasker medan politifolk forgjeves prøvde å barrikadere bygningen.

Somme tok seg inn i salen til Senatet og Representanthuset, og til kontora til nokon av kongressmedlemmene, blant dei speaker Nancy Pelosi.

Karen Bass frå California seier ho er sjokkert over postar på sosiale medium av ein betjent frå kongressbygningens eige politi som tek ein selfie saman med ein av opprørarane.

– Ville du teke ein selfie saman med ein bankranar, spør ho.

Ulikt BLM-demonstrasjonar

Bileta av handteringa til politiet av opptøyane på onsdag står i kontrast til kor mannssterkt politiet møtte Black Lives Matter-demonstrasjonane i fjor sommar.

1. juni stod politibetjentar frå US Park-politiet, i tillegg til over 5.000 soldatar frå nasjonalgardar og andre føderale styresmakter, klare til å handtere demonstrantar utanfor Det kvite hus og utanfor kongressen, skriv The Guardian. Eit helikopter flaug òg over området.

Seinare vart det brukt hestar, tåregass og batongar for at Trump kunne fotograferast med ein bibel utanfor ei kyrkje.

Det er ikkje kjent kvifor det var så mykje mindre politioppbod onsdag, då det på førehand hadde vore venta store demonstrasjonar.

Det relativt lite mannsterke Capitol-politiet som var på plass, vart lett overkøyrt av Trump-tilhengjarane og måtte få hjelp av det lokale politiet i Washington DC og frå nabostatane Maryland og Virginia.

Betydelege styrkar frå nasjonalgarden vart ikkje sett inn før lenge etter at opprørarane hadde teke seg inn i kongressbygningen.

Foreslår endring

Demokraten Tim Ryan frå Ohio seier at det bør skje endringar i leiinga i US Capitol-politiet.

– Eg meiner det er ganske klart at mange kjem til å vere utan jobb veldig, veldig snart, fordi dette er flautt for presidenten; opprøret og kuppforsøket, seier han.

Han meiner hendingane viser mangel på profesjonell planlegging for kva ein visste kom til å skje.

(©NPK)