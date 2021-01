Frankrike vidarefører restriksjonar ved grensa til Storbritannia

utenriks

Målet er å hindre spreiinga av den nye koronamutasjonen. Den nye varianten vart først oppdaga i Storbritannia og er anteke å vere meir smittsam.

Frankrike stengde grensene til Storbritannia 20. desember etter oppdaginga.

Berre nokre grupper med folk, mellom anna yrkessjåførar, får lov til å krysse grensa dersom dei har avlagt negativ koronatest dei siste tre dagane.

Så langt har Frankrike oppdaga to klyngjer med smittetilfelle av den nye koronavarianten. Castex seier den andre virusbølgja framleis går føre seg i Frankrike og at franskmenn ikkje må kvile no, men bli verande årvakne.

Restaurantar, museum, kinoar og idrettsarenaer kjem truleg ikkje til å bli opna med det første. I utgangspunktet var det anslått ei gradvis gjenopning frå 20. januar.

Den første veka i januar har det vore nokon hundre nye dødsfall dagleg i Frankrike. Onsdag var det over 25.000 nye smittetilfelle.

