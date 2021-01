utenriks

No er det 54 prosent som svarer at dei vil bli vaksinerte, og 21 prosent som svarer at dei «truleg» vil la seg vaksinere. Særleg dei over 65 år svarer at dei vil bli vaksinerte, ifølgje meiningsmålinga som vart utført av instituttet Infratest Dimap på vegner av statskringkastaren ARD.

52 prosent av dei spurde svarte at vaksinasjonsprogrammet i Tyskland går for langsamt, medan 36 prosent meiner det går i eit rimeleg tempo. Torsdag morgon hadde Tyskland vaksinert drygt 367.000 personar.

