Pelosi ber Pence erklære Trump ueigna som president

utenriks

Pelosi nemnde òg moglegheita for at Trump kan bli den første presidenten til å bli stilt for riksrett meir enn ein gong gjennom ein periode.

– Viss han vil vere unik og bli stilt for riksrett igjen, er det opp til han og kabinettet, seier Pelosi under ein pressekonferanse torsdag kveld.

Speakeren kallar Trump ein veldig farleg person som ikkje bør halde fram i embetet og kallar det ein nødssituasjon av høgaste grad.

Pelosi viser til det 25. grunnlovstillegget, som opnar for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten blir erklært ueigna for presidentembetet. Ho sa òg at ho ikkje trur det vil ta lang tid før ho får eit svar frå Pence.

Også Demokratanes mektigaste senator, Chuck Schumer, har oppmoda Pence og regjeringa til å avsetje Trump.

Pelosi hylla òg enkelte «modige» republikanarar som ho seier omsider står opp mot Trump.

(©NPK)