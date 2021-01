Russland og Iran kritiserer USAs system etter opptøyar

utenriks

Begge landa nyttar høvet til å lange ut mot USA etter at Trump-tilhengjarar trengde seg inn i kongressbygningen onsdag.

– Det vi såg i USA i går kveld og i dag, viser kor skrøpelege og sårbare vestlege demokrati er, seier Irans president Hassan Rouhani i ein TV-tale.

Han sparer ikkje på krutet når det gjeld Trump.

– Ein populist er kommen og har dei siste fire åra ført landet sitt inn i katastrofen. Eg håpar at heile verda og den neste mannen i Det kvite hus vil lære av dette.

– Forelda valsystem

Medan Rouhani rettar skytset mot sjølve det demokratiske systemet, meiner Russland at USAs valsystem ikkje oppfyller demokratiske standardar.

– Valsystemet er forelda, det lever ikkje opp til moderne demokratiske standardar, det skaper moglegheit for talrike regelbrot, og dei amerikanske media har vorte instrument for politisk uro, seier Maria Zakharova, talskvinne for utanriksdepartementet i Moskva.

– Det er den fremste grunnen til splittinga i samfunnet som vi no ser i USA, legg ho til og understrekar at opptøyane er ei internt sak for USA.

Fleire vestlege leiarar har òg retta skarp kritikk mot storminga av kongressbygningen i Washington, som ifølgje politiet førte til at fire menneske mista livet, og ein var ein Trump-tilhengjar som vart skoten av politiet.

Merkel skuldar Trump

Tysklands statsminister Angela Merkel seier ho er rasande og lei seg som følgje av kaoset på onsdag. Ho gir Trump skulda.

– Skepsis omkring valresultatet skapte den stemninga som gjorde hendingane i går kveld moglege, seier Merkel.

Den britiske statsministeren Boris Johnson fordømmer det han kallar «skammeleg» uro ved Kongressen.

– USA er i heile verda eit symbol på demokrati, og no er det avgjerande at det blir ei fredeleg og velordna overføring av makta, skriv han på Twitter.

