Schumer krev Trumps avgang umiddelbart

utenriks

Pence og resten av ministrane bør bruke det 25. grunnlovstillegget, som opnar for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten blir erklært ueigna for presidentkontoret, seier Schumer.

– Denne presidenten burde ikkje bli verande i embetet ein einaste dag til, seier Schumer torsdag.

Schumer meiner Trump eggja til det valdelege opprøret i Washington D.C. og storminga av Kongressen.

Viss Pence ikkje er villig til å gjere det, bør Kongressen samlast på nytt for å føre Trump for riksrett, meiner Schumer.

Fleire demokratar har teke til orde for ny riksrettssak etter valden. Demokraten Ilhan Omar i Representanthuset skriv på Twitter at ho allereie har byrja å «skrive ned» tiltalepunkt i ei riksrettssak mot Trump.

Ei slik sak vil ta fleire månader, men blir han dømd, mistar han moglegheita til å stille som presidentkandidat igjen.

