Titusenvis fordrivne av kampar og angrep i Afghanistan

I dei sørlege provinsane Uruzgan og Helmand mista minst elleve personar livet i høvesvis eit bombeangrep torsdag og eit luftangrep seint onsdag, ifølgje lokale styresmakter.

I den nordlege Kunduz-provinsen storma Taliban-opprørarar torsdag ei vegsperring og drap tolv medlemmer av tryggingsstyrkane, ifølgje ei anonym styresmaktskjelde.

Kjelda opplyste at ytterlegare ti medlemmer av tryggingsstyrkane er sakna og kan ha vorte kidnappa av Taliban.

Ein talsperson for Taliban, Zabiullah Mujahid, seier gruppa stod bak det siste angrepet.

Fleire kampar

Den siste tida har det vore ei blomstring av vald, attentat og kamphandlingar i Afghanistan.

Rundt 17.000 afghanske familiar har flykta frå heimane sine i Taliban-bastionen Kandahar sør i landet, der dei sidan oktober jamleg har vore samanstøytar mellom regjeringsstyrkar og Taliban-opprørarar.

Leiaren for direktoratet for naturkatastrofar i Kandahar, Sardar Mohammad Barani, åtvarar om at titusenvis av menneske no kan stå føre ei «humanitær krise».

Fredsforhandlingar

Konflikten held fram med å auke samtidig som afghanske styresmakter og Taliban onsdag tok opp att fredsforhandlingane i Qatar.

Forhandlingane i Qatar er del av Talibans avtale med USAs president Donald Trump, der USA lovar å trekkje amerikanske styrkar ut av Afghanistan.

Afghanske styresmakter håpar samtalane kan føre til ei våpenkvile.

– Vi ønskjer ei våpenkvile i morgon, men vi veit at forhandlingane vil ta tid, sa visepresident Amrullah Saleh i ein tale torsdag.

