Trump lovar fredeleg maktovertaking i ny fråsegn

utenriks

Demokraten Joe Bidens valsiger vart natt til torsdag lokal tid formelt godkjend av visepresident Mike Pence og Kongressen, og Biden blir dermed innsett som USAs 46. president 20. januar.

– Sjølv om eg er fullstendig usamd med utfallet av valet, og eg har faktaa på mi side, vil det bli ei ryddig maktovertaking 20. januar, seier Trump.

– Eg har alltid sagt at vi vil halde fram kampen vår for å sørgje for at berre dei lovlege stemmene vart talde. Medan dette representerer slutten på den mest storslåtte førsteperioden i presidenthistoria, er det berre starten på kampen vår for å Make America Great Again, seier han.