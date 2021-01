Unntakstilstand i Tokyo etter smitteauke

utenriks

– Vi fryktar at den raskt aukande spreiinga av koronaviruset over heile landet vil ha store konsekvensar for folks liv og økonomien, sa statsminister Yoshihide Suga då han kunngjorde dei nye restriksjonane, som trer i kraft fredag.

Nedstengingane er mindre inngripande enn i andre delar av verda. Det blir innført skjenkestopp frå klokka 19, og innbyggjarar må avstå frå unødvendige reiser etter klokka 20.

Torsdag vart det meldt om 2.447 nye smittetilfelle i Japan, det høgaste talet så langt. Nesten 260.000 japanarar har fått påvist koronasmitte, viser tal frå Universitetssjukehuset Johns Hopkins.

