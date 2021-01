2020 var nok eit dystert år for regnskogen i Brasil

utenriks

8.426 kvadratkilometer av den brasilianske regnskogen i Amazonas vart avskoga i 2020, ifølgje det brasilianske rombyrået INPE. INPE analyserer satellittbilete kvar månad for å spore øydelegginga og har gjort det sidan 2015.

Øydelegginga er litt mindre enn i 2019. Dei to siste åra er dei verste som er målt. Klimaaktivistar viser til at Jair Bolsonaro har kutta finansiering av miljøvern og opna Amazonas-land for gruvedrift og landbruk i løpet av sine to første år.

Amazonas og andre regnskogar blir sett på som vesentleg for å bremse klimaendringar.

