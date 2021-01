Amsterdam vil nekte turistar å gå på «coffee shops»

utenriks

Målet med det nye forslaget er å setje ein stoppar for dopturisme. Den har auka, sjølv om det har vorte færre marihuanakafear.

Politi, påtalemakt og ordførar Femke Halsema vil krevje at ein framviser nederlandsk pass for å komme inn på dei namngjetne kafeane. Bystyret har ikkje godkjent planane enno.

Amsterdam har hittil vore sett bort frå når det gjeld regelen om at berre landets eigne borgarar har lov til å kjøpe hasj og marihuana til eige bruk i kafeane. Undersøkingar viser at masseturismen vil gå markant ned dersom turistar ikkje lenger får røykje det same som dei lokale.

(©NPK)