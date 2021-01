Færre arbeidsplassar i USA for første gong sidan april

utenriks

Nedgangen i sysselsetjing blir teken som eit klart teikn på at økonomien slit medan pandemien framleis har eit stramt grep. Forbruket har knapt auka dei siste månadene, noko som gir bedriftene lite insentiv til å tilsetje fleire menneske.

Tala frå den amerikanske arbeidsmarknadsetaten tyder på at bedriftene no har tilsett omtrent så mange som dei har råd til etter at over 22 millionar mista jobben sist vår – den største nedgangen som er målt. Det er framleis 9,9 millionar færre arbeidsplassar enn før koronakrisa.

Arbeidsløysa ligg stabilt på 6,7 prosent. Det er første gong sidan april at ho ikkje fell. Rundt 5,1 millionar amerikanarar får for tida vanleg arbeidsløysetrygd.

Førre veke var det 787.000 amerikanarar som søkte om dagpengar for første gong. Det er òg eit teikn på at økonomien slit i den tiande månaden med pandemirelatert nedgang. Før krisa var det vanleg med rundt 225.000 nye dagpengesøknader per veke.

(©NPK)