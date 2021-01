Indonesia lauslét islamistleiar

utenriks

Bashir blir rekna som den åndelege leiaren for ekstremistgruppa Jemaah Islamiah, som stod bak angrepa.

I 2008 vart tre personar som tilhøyrde Jemaah Islamiah, kjent skuldige og avretta for medverknad til angrepa. Bashir vart likevel ikkje dømt for Bali-bombene.

Han vart i 2011 dømd til 15 års fengsel for å ha medverka til å danne ei gruppe som planla terrorhandlingar. Han blir no lauslaten fordi dei vanlege fengselsdommane blir forkorta for dei fleste innsette i Indonesia.

Bashirs forsvararar har prøvd å få han lauslaten, og vist til alderen hans og risikoen for å bli smitta med covid-19 i dei overbefolka fengsla i Indonesia.

