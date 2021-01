Krev full forklaring frå Iran eitt år etter nedskyting av passasjerfly

utenriks

Ministrar frå i alt fem land seier at Iran har ansvar for at rettferd skal skje fyllest og for å gi full erstatning til familiane til dei 176 offera og dei ramma landa.

– I dag heidrar vi minnet til dei som forsvann og sender dei djupe kondolansane våre til alle som sørgjer over offera for PS752-tragedien, heiter det i ei felles fråsegn frå utanriksministrane i Sverige, Canada, Afghanistan og Ukraina, og dessutan den britiske ministeren for Midtausten og Nord-Afrika,

Skote ned av missil

– Vi ber Iran innstendig om å gi ei fullstendig og grundig forklaring på hendingane og avgjerdene som førte til denne forferdelege flystyrten, seier dei vidare.

Så seint som 30. desember lova Iran å betale ei erstatning på nesten 1,3 millionar kroner for kvar person som mista livet.

Men dei etterlatne er ikkje nøgde med Irans handtering og skuldar styresmaktene for å dekkje over kva som eigentleg skjedde.

Flight PS752 frå Ukraine International Airlines vart skote ned av to iranske missil tidleg om morgonen 8. januar 2020, like etter at flyet hadde teke av frå Teheran. Det var på veg til Ukrainas hovudstad Kiev, der mange av passasjerane skulle vidare med fly til Canada.

138 av passasjerane hadde tilknyting til Canada, mange av dei var iranarar busette i utlandet.

Spent situasjon

Blant passasjerane var 82 iranarar, 63 canadiarar, ti svenskar, fire afghanarar, tre britar og tre tyskarar. Elleve ukrainarar var òg om bord, ni av dei tilhøyrde besetninga, ifølgje den ukrainske regjeringa.

Etter å ha avvist alt ansvar for at flyet styrta, måtte iranske styresmakter innrømme at flyet vart skote ned av luftvernrakettar frå Revolusjonsgarden, som var i høg beredskap som følgje av den svært spende konflikten med USA.

Opptrappinga kom av USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani fem dagar tidlegare, og dessutan Irans hemnangrep mot amerikanske soldatar på ein militærbase i Irak.

