«America United» blir tema for innsetjinga til Biden

Biden har lenge insistert på at han vil vere ein president for alle amerikanarar, og at han ser på arbeidet med å samle eit splitta land som ein av dei viktigaste oppgåvene sine.

Komiteen som står for innsetjingsseremonien, opplyser måndag at «temaet reflekterer byrjinga på ei ny nasjonal reise som skal gjenopprette sjela til USA, bringe landet saman og skape ein veg mot ei lysare framtid».

Etter at Biden er offisielt innsett som president, skal han og visepresident Kamala Harris leggje ned ein krans ved Grava til den ukjende soldaten saman med ektefellane sine. Også tidlegare president Barack Obama er blant dei som vil vere til stades.

