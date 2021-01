Demokrat forventar republikansk støtte til riksrettstiltale

utenriks

Demokratane har fleirtal i Representanthuset, og med eit simpelt fleirtal kan kammeret vedta å tiltale presidenten.

Men demokraten David Cicilline seier til CNN måndag at han òg forventar at dei får republikansk støtte til å stille Trump for riksrett for andre gong.

Cicilline har skrive utkastet saman med representantane Rei Lieu, Jamie Raskin og staben i justiskomiteen i Huset. Dei foreslår å tiltale Trump for å ha eggja til opprør.

I Senatet skal det to tredels fleirtal til for å dømme presidenten og få han avsett. Republikanarane har i dag eit knapt fleirtal i Senatet. Når dei to ferske senatorane til demokratane frå Georgia blir tekne i eid, har partia 50 senatorar kvar.

