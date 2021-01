utenriks

Facebook opplyser at det er brukt falske profilar til å leggje ut informasjon, kommentere meldingar, gi seg ut for å vere andre, og dessutan dele meldingar slik at dei skulle verke meir populære enn kva dei er.

Det skal vere snakk om eit nettverk med mange kontoar som er knytte til kommunikasjonsdepartementet i landet.

Uganda held torsdag val på ny nasjonalforsamling og president etter ein blodig valkamp der fleire tital opposisjonstilhengjarar er drepne.

