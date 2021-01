Minst 25 terrorsiktingar etter storminga av Kongressen

utenriks

Det kjem fram i eit referat frå ein samtale mellom demokraten og kongressmannen Jason Crow og Ryan McCarthy, som har ei stilling tilsvarande statssekretær med ansvar for hæren i det amerikanske forsvarsdepartementet.

I samtalen kom det òg fram det vart funne våpen, heimelaga brannbomber og andre eksplosiv blant dei som angrep USAs nasjonalforsamling.

Forsvarsdepartementet er klar over at det framleis er fare for liknande angrep i dagane fram til og på sjølve innsettingsseremonien den 20. januar, opplyser McCarthy. Den dagen blir Joe Biden formelt innsett som USAs 46. president.

Ei kjelde i forsvarsdepartementet seier til avisa USA Today at soldatar, både aktive og reservistar, kan ha delteke i opptøyane og angrepet på Kongressen.

– Det er ei bekymring for at soldatar kan ha vore involverte, seier kjelda og legg til at det amerikanske forsvaret vil etterforske saka.

Til saman fem personar døydde som følgje av uroa på onsdag i den amerikanske hovudstaden. Ei kvinne vart skoten og drepen av politiet då folkemengda tok seg inn i Kongressen, og tre andre døydde av medisinske årsaker som følgje av den kaotiske situasjonen. Ein politibetjent døydde seinare av skadane har vart påført i samanstøytane.

(©NPK)