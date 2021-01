Noreg etterlyser vaksinesolidaritet

utenriks

Bistandsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) reagerer på at fleire land bruker kjøpekrafta si for å komme lenger fram i køen ved å tilby høgare pris.

– Om alle land prøver å by over kvarandre i kampen for vaksinar, skaper vi eit umoralsk løp mot avgrunnen, seier han.

– Vi har ei unik moglegheit no til å sikre at nok menneske i alle land blir vaksinerte, men då må vi halde på den globale tilnærminga og ikkje falle for ein vaksinenasjonalisme som vi så lenge har åtvara mot, seier Ulstein i ei pressemelding.

Tidleg WHO-kritikk

Allereie i midten av november kritiserte Verdshelseorganisasjonen (WHO) rike land for å kjøpe langt fleire vaksinar enn dei treng.

– Vaksinenasjonalisme vil forlengje pandemien, ikkje forkorte han, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus då.

Etter dette har ein mutert og meir smittsam variant av viruset byrja å spreie seg, noko som kan komme til å føre til ei meir alvorleg smittebølgje i mellom anna Afrika.

Så langt har ingen fattige land komme i gang med vaksinasjonen, og av dei 42 landa som er i gang, er dei aller fleste rike. Resten er mellominntektsland.

Verst for dei sårbare

– Det hjelper lite at vi har vaksinert eiga befolkning dersom viruset held fram med å spreie seg og mutere andre stader i verda, seier Ulstein, som også peikar på dei store økonomiske konsekvensane av smittevernrestriksjonane, som rammar dei aller fattigaste svært hardt.

Ei ny smittebølgje kan vere katastrofal for dei mest sårbare, ifølgje Ulstein.

Åtvaringa kjem like etter at talet på registrerte smittetilfelle på det afrikanske kontinentet passerte 3 millionar, og på årsdagen for at verda registrerte det første koronadødsfallet sitt i den kinesiske millionbyen Wuhan.

– Uklok tilnærming

Sjølv om rike land ligg eit langt skritt føre fattige land når det gjeld å sikre seg vaksinar, er det lyspunkt.

I februar er Kenya venta å få 24 millionar vaksinedosar, medan Sør-Afrika skal få 1,5 millionar dosar i januar.

Vaksineordninga Covax har sikra at 2 milliardar vaksinedosar blir fordelte mellom dei 92 fattigaste landa i verda, men dette er berre nok til å vaksinere 20 prosent av befolkninga, og det vil dermed ikkje føre til flokkimmunitet, ifølgje UD.

– Dei globale løysingane skal sikre at vaksinar blir eit felles gode og ikkje reserverte for den rike delen av verda. Fleire land prøver no å bruke kjøpekrafta si for å komme fram i køen ved å tilby høgare pris, på kostnad av den globale innkjøpsordninga. Det er ei uklok tilnærming. Vi veit jo no at viruset muterer, og at det må nedkjempast globalt, seier Dag-Inge Ulstein.

(©NPK)