Pelosi pressar Pence: Avsett Trump, elles blir det riksrett

Det 25. grunnlovstillegget opnar for at visepresidenten og halve regjeringa kan varsle Kongressen om at presidenten er uskikka til embetet. Då overtek visepresidenten makta.

Denne ordninga er aldri brukt, men no vil fleirtalsleiaren i Representanthuset at visepresident Mike Pence gjer nettopp det. Beskjeden til Pence er klar: Avsett Trump, elles gjer vi det.

Nancy Pelosi stadfestar at Demokratane jobbar med å utarbeide ein ny riksrettstiltale mot Trump.

Pence går neppe i bresjen

Måndag vil Demokratane jobbe for å raskt få vedteke ein resolusjon i Representantens hus med det føremålet å seie opp Trump. Dersom republikanarane blokkerer dette forsøket, noko som er høgst sannsynleg, vil Representanthuset møtast for å stemme over saka tysdag.

Pelosi seier at resolusjonen oppmodar Pence til «å samle og mobilisere regjeringa til å bruke det 25. grunnlovstillegget for å erklære presidenten uskikka til å utføre pliktene sine».

Det er ikkje venta at Pence tek føringa for å tvinge Trump ut, sjølv om det har vore mykje snakk om den moglegheita i fleire dagar i Washington. Dermed ligg det altså an til at Pelosi og partifellane hennar tek saka i eigne hender.

– Overhengande trussel

– For å verne grunnlova vår og demokratiet vårt vil vi handle raskt, fordi denne presidenten representerer ein overhengande trussel mot begge, skriv ho søndag i eit brev til partifellane.

Pelosi seier ein tiltalen mot presidenten skal behandlast med alvor, men også raskt. Det er berre ei dryg veke igjen før Trumps periode i Det kvite hus går ut.

– Faren for angrepet på demokratiet vårt som denne presidenten utøver, blir forsterka. Det same gjer det umiddelbare behovet for handling, seier Pelosi.

Biden vil unngå riksrett

Deretter vil Representanthuset gå vidare for å vurdere tiltalepunkta, opplyser Pelosi. Dato for avstemminga er ikkje sett. Dersom Trump blir tiltalt, blir han den første presidenten som blir stilt for riksrett to gonger.

Tidlegare søndag vart det kjent at påtroppande president Joe Bidens rådgivarar prøver å finne ein måte Trump kan sanksjonerast på utan at han blir stilt for riksrett. Ei riksrettssak i Senatet kan forseinke ministernominasjonane til presidenten og anna viktig arbeid, mellom dei ein stor økonomisk krisepakke Biden planlegg.

Kommunikasjonen frå Biden er at det er opp til Kongressen å vedta korleis Trump skal sanksjonerast for rolla si i det valdelege angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølgje CNN jobbar rådgivarane hans med Pelosi og andre leiande demokratar for å finne ein annan utveg enn riksrett.

