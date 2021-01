Politisjefen i kongressen bad om hjelp seks gonger før opptøyar

utenriks

Stephen Sund seier han var utoleg for omfanget av dei varsla protestane då Kongressen skulle godkjenne valet av Joe Biden som president, skriv Washington Post.

Derfor bad han om at Nasjonalgarden skulle vere i beredskap. Tryggingssjefane i dei to kammera meinte det ikkje ville sjå bra ut, men bad han ta uformell kontakt med kjende i Nasjonalgarden og be dei vere framoverlente.

Sund spurde seks gonger utan å få respons hos sjefane. Dagen etter at Kongressen vart storma, sa han opp. Til venner sa han at han følte han hadde svikta sine tilsette.

