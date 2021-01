Svensk studie: P-piller minskar risikoen for underlivskreft

utenriks

Studien er utført av Uppsala universitet. Han viser at risikoen for å bli ramma av livmorkreft blir redusert med 32 prosent, medan risikoen for eggstokkreft blir redusert med 28 prosent. Vernet varer i opp mot 30 år etter at ein sluttar å ta medikamentet.

– Under eggløysinga aukar nivåa av veksthormon, som i sin tur kan bidra til at kreftceller blir danna. P-piller forhindrar eggløysinga, og dermed minskar òg risikoen for at kreftceller blir danna, seier Åsa Johansson ved institusjonen for immunologi, genetikk og patologi ved universitetet.

– For kvar eggløysing ein har i livet sitt, medfører det ein risiko for kreft. Så jo fleire eggløysingar du unngår, desto mindre blir sjansen for at kreftceller blir danna, seier Johansson.

Aukar risikoen for brystkreft

Ho vil likevel ikkje tilrå bruk av p-piller for å førebyggje kreft utan vidare.

– Det er eit veldig vanskeleg spørsmål. Det finst andre risikoar som aukar med p-piller, som depresjonar og auka risiko for blodpropp. Det er òg ein auka risiko for å brystkreft, men han er liten. Det gjer det vanskeleg å tilrå å ta p-piller for å førebyggje andre typar kreft, seier ho.

Ein studie frå danske Rigshospitalet viste i 2017 at risikoen for å få brystkreft auka med 20 prosent for kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon.

I studien vart det påvist at jo lenger ein bruker prevensjon, jo meir aukar risikoen for å få brystkreft.

Sjølvmordsrisiko

Same år viste ein annan studie frå same sjukehus at risikoen for sjølvmord aukar ved bruk av p-piller. Risikoen auka mest 3–6 månader etter at medikamentet vart teke i bruk, viste studien.

– Nokre kvinner er av uvisse årsaker spesielt kjenslevare overfor naturlege hormonelle svingingar. Når dei så blir påførte eksterne hormon i større mengder frå prevensjonsmedisinen, kan det forsterke dei kjenslemessige svingingane, som altså i verste fall kan føre til sjølvmord, sa seniorforfattaren bak studien, professor Øjvind Lidegaard, ved Rigshospitalet i København, til Politiken.

Han understrekar samtidig at dei langt fleste kvinnene toler p-piller og liknande preparat godt.

