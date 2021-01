Årets ikkje-ord i Tyskland: koronadiktatur og retursponsing

utenriks

Vanlegvis er det berre eitt ord som får den tvilsame æra å bli årets ikkje-ord, men i koronaåret 2020 var det altså ikkje nok. Juryen seier dei ville vise at «inhumane og upassande» uttrykk òg har dukka på andre område enn pandemien.

Koronadiktatur er skapt av dei som er misnøgde med restriksjonane regjeringa har innført for å dempe smittespreiinga. Språkekspertane peikar på det paradoksale i at uttrykket blir brukt i demokratiske protestar mot styresmaktene. Dei seier òg at påstandane om eit «Corona-Diktatur» i Tyskland er med på å undervurdere dei høgst reelle autoritære regima i verda.

Det andre nyordet er langt frå folkeleg, men er skapt av EU-kommisjonen i forslaget til ny asylpakt: «Rückführungspatenschaften». Sponsing av tilbakeføring – «retursponsing», om ein vil vere mindre omstendeleg – knyter saman tanken om deportasjon med det positivt lada omgrepet sponsing, meiner juryen, som kallar ikkje-ordet ei kynisk omskriving.

Kommisjonen meiner problemet ikkje er orda, men ei misforståing av kva det betyr. Det blir vist til at omgrepet viser til korleis EU-land kan hjelpe kvarandre med retur av personar som ikkje har krav på vern.

Årets ikkje-ord har vorte kåra sidan 1991. I fjor gjekk «klimahysteri» til topps.

(©NPK)