Avretting av kvinne i USA er utsett

utenriks

52 år gamle Montgomery vart dømd til døden i 2007 og skulle etter planen avrettast tysdag i eit fengsel i Indiana.

Dette ville vore den første føderale avrettinga av ei kvinne på nesten 70 år i USA.

Dommar James Hanlon innvilga måndag utsetjinga på grunn av Montgomerys sviktande mentale helse.

– Det finst rikelege bevis for at Montgomerys mentale tilstand er så fjern frå røyndommen at ho ikkje forstår grunnlaget styresmaktene har for å avrette henne, skreiv dommaren i avgjerda.

Montgomerys advokatar har òg hevda at ho vart fødd med hjerneskade og påpeikar at ho gjennom heile livet vart utsett for alvorleg mishandling og overgrep.

