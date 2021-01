EUs grensebyrå blir granska for å ha avvist flyktningar

utenriks

Granskinga blir stadfesta, men blir tona ned av både granskarane og dei granska.

– Det at vi gjennomfører ei gransking inneber ikkje at involverte personar eller einingar har gjort seg skuldige i bedrageri eller avvik, skriv antikorrupsjonseininga Olaf i ein e-post til Politico.

Anonyme kjelder seier til Politico at granskinga dreier seg om trakassering og upassande framferd, som skal ha fått fleire i Frontex til å gå av dei siste månadene. Det er òg opplysningar om at flyktningar og migrantar er drivne vekk frå EUs yttergrense utan å få moglegheit til å søkje asyl.

I desember måtte Frontex-sjef Fabrice Leggeri svare for seg i EU-parlamentet. Han hevda då at Frontex ikkje hadde funne bevis for at deira tilsette hadde vore med å presse folk tilbake. Fleire parlamentarikarar var likevel svært kritiske til grensestyresmakta.

Ifølgje Politico har etterforskarar frå Olaf ransaka kontoret til Leggeri. Frontex seier dei samarbeider fullt ut med granskarane.

(©NPK)