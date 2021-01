Høg barnedøying på heim for ugifte mødrer og barn i Irland

utenriks

Til saman skal 9.000 barn ha døydd på 18 slike institusjonar over ein periode som strekte seg over mange tiår. Barnedøyinga her var langt høgare enn elles i landet.

Dei siste av desse såkalla mor og baby-heimane vart stengde på slutten av 1990-talet. Statsminister Micheál Martin skildrar dei som eit mørkt og vanskeleg kapittel i irsk historie.

– Vi behandla kvinner eksepsjonelt dårleg, og vi behandla barn ekstremt dårleg, sa han etter offentleggjeringa av granskingsrapporten tysdag, ifølgje BBC.

I ei tid der ugifte mødrer vart sett ned på, var det ofte familiane til kvinnene som sende dei til dei katolske institusjonane for at dei skulle bu der. Ofte vart barna deira adoptere bort eller plasserte på barneheimar drivne av nonner.

Mange av kvinnene vart utsette for emosjonell mishandling, ifølgje rapporten. Dei fekk lite omsorg under fødslane, som mange beskreiv som traumatiske opplevingar.

Tidlegare har granskingskommisjonen påvist ei massegrav med leivningar av babyar og små barn i eit kloakkanlegg ved ein mor og baby-heim som vart stengd i 1961.

Micheál Martin skal onsdag formelt be om unnskyldning for behandlinga av barna og dei ugifte mødrene.

