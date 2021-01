Indias landbruksreform er utsett etter store protestar

utenriks

Høgsterett bestemde òg at ein uavhengig ekspertkomité skal forhandle med bøndene, som sidan august har gjennomført store protestaksjonar rundt hovudstaden New Delhi.

Domstolen understreka at reforma vart vedteken utan tilstrekkelege konsultasjonar, og at han var skuffa over korleis samtalane vart gjennomførte mellom regjeringas representantar og bøndene.

Avgjerda kom etter at bøndene i titusental har demonstrert mot dei nye lovene i over 45 dagar. Bøndene meiner at reforma vil føre til ei marknadsliberalisering som vil svekkje inntektsgrunnlaget deira og tene dei store selskapa.

(©NPK)