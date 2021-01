Mæland talte til FNs tryggingsråd

utenriks

Mæland (H) er den første norske justisministeren som talar til Tryggingsrådet, ifølgje TV 2. Noreg vart ved årsskiftet medlem av Tryggingsrådet, for første gong sidan starten av 2000-talet.

Mæland skulle i utgangspunktet vore i New York for å halde innlegget, men grunna koronapandemien deltok ho via videolink frå Oslo tysdag ettermiddag. Tema for møtet var kampen mot terror og ekstremisme.

Mæland understreka at menneskerettane må respekterast, sjølv når det er snakk om dei mest alvorlege lovbrota.

– Vi er djupt bekymra for at antiterrortiltak globalt blir misbrukte for å kneble forsvararar av menneskerettane, politiske motstandarar og religiøse og etniske minoritetar, sa justisministeren.

Kampen mot terror må heller ikkje hindre legitim humanitærhjelp, understreka ho.

22. juli-angrepet motiverer

Justisministeren trekte fram at Noreg sjølv har opplevd terror, og viste til angrepet på regjeringskvartalet og Utøya for ti år sidan og moskéangrepet i 2019.

– Vi merkar oss med bekymring at 2011-angrepet framleis blir nemnt på forum på internett. Dessverre har det òg motivert terroristar i andre land, inkludert angrepet i Christchurch, sa ho.

Mæland viste vidare til spreiinga av konspirasjonsteoriar på nettet og seier at ekstremistar utnyttar koronapandemien til å trappe opp aktiviteten og utvide nettverka.

Ho peika òg på at klimaendringar forverrar problem som er grunnleggjande årsaker til terror, med tilvising til ein rapport frå FNs utviklingsprogram UNDP.

Kjempe mot fattigdom

– For å kjempe mot dei grunnleggjande årsakene til terror globalt, er det nødvendig å kjempe mot fattigdom og marginalisering, og dessutan å støtte kritisk tenking og utdanning, sa Mæland.

Å styrkje stillinga for kvinner bidreg òg til å skape fredelege og meir stabile samfunn, noko som igjen vil styrkje kampen mot valdeleg ekstremisme, sa Mæland.

(©NPK)