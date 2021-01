Palestinarane får koronavaksine om to månader

utenriks

– Helsedepartementet har underteikna kontrakt med fire selskap for vaksine som vil komme om to månader, seier statsminister Mohammad Shtayyeh.

Helsearbeidarar, eldre og kronisk sjuke vil komme først i vaksinasjonskøen, opplyser han.

Det er inngått avtale med Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson og produsenten av russiske Sputnik V.

– Diskriminering

Israels helseminister Yuli Edelstein opplyste søndag at kvar femte israelar, drygt 1,8 millionar, hadde fått den første dosen med koronavaksine.

Israelske styresmakter har ikkje tilbode dei rundt 5 millionar palestinarane som lever under israelsk okkupasjon på Vestbreidda og Gazastripa vaksine, noko Amnesty reagerer sterkt på.

– Den israelske regjeringa må slutte å ignorere dei internasjonale forpliktingane sine som okkupasjonsmakt og umiddelbart handle for å sikre at covid-19-vaksinar blir gitt òg til palestinarar som lever under okkupasjon, seier generalsekretær John Peder Egenæs.

At israelarar som lever i dei ulovlege busetjingane på Vestbreidda i motsetning til palestinarane blir vaksinerte, illustrerer ifølgje han den «institusjonaliserte diskrimineringa» til den israelske regjeringa.

Solberg-kritikk

Også statsminister Erna Solberg (H), som har markert seg som forkjempar for rettvis vaksinefordeling, reagerer.

– Eg synest Israel burde hatt kontakt med den palestinske sjølvstyrestyresmakta og vorte samde om ei fordeling som også gav palestinarar vaksine, sa ho til NTB søndag.

Palestinske styresmakter har hittil registrert drygt 102.000 smittetilfelle og 1.164 koronadødsfall på Vestbreidda.

På den folkerike Gazastripa, der Hamas styrer, har over 45.000 fått påvist smitte og 447 er døde.

