Palestinsk dokumentarfilm blir forboden i Israel

utenriks

Dokumentarfilmskaparen Mohammed Bakris film «Jenin, Jenin» handlar om samanstøytar i ein palestinsk flyktningleir i 2002, der 52 palestinarar og 23 israelske soldatar mista livet.

I filmen blir den israelske obersten Nissim Meghnagi skulda for å ha stole frå ein eldre palestinsk mann i samband med konflikten. Meghnagi nektar for skuldingane og saksøkte Bakri for ærekrenkingar.

Meghnagi vann søksmålet. Domstolen forbaud samtidig filmen frå å bli vist i Israel, kjem det fram i rettsdokument nyheitsbyrået AFP har sett. Domstolen avgjorde òg at Bakri må betale 55.000 dollar, rundt 470.000 kroner, i oppreisning til Meghnagi.

