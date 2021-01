Pandemien tek skulegangen frå barn i fattige land

utenriks

Verda har aldri før opplevd ei utdanningskrise som ho vi er vitne til no, meiner hjelpeorganisasjonen.

Ni av ti barn var i april i fjor ute av skulen, og i dei 59 fattigaste landa i verda er det framleis 136 millionar barn som ikkje får skulegang. I tillegg til koronapandemien var krig, konflikt og fattigdom skuld i dette.

Ifølgje Redd Barna vil det koste rundt 428 milliardar kroner å sørgje for at desse barna får skulegang.

Blir nedprioritert

– Vi ser at utdanning blir nedprioritert i mange land fordi styresmaktene må bruke alle ressursar på å handtere koronaviruset, seier Redd barnas generalsekretær Birgitte Lange.

– Vi fryktar òg at utdanning blir nedprioritert i bistandsbudsjetta til rike givarland, seier ho.

Redd barna ber no ressurssterke land om å trappe opp innsatsen og viser til at Noreg i fjor gav mindre i bistand til utdanning enn året før.

Må snu trenden

– No må statsminister Erna Solberg og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein snu trenden og trappe opp støtta til global utdanning, seier Lange.

– Noreg har dei siste åra vore ein viktig forkjempar for global utdanning og har no eit særleg ansvar for å avhjelpe tidenes største utdanningskrise og å mobilisere andre givarar, meiner ho.

Blir meir sårbare

Jenter, flyktningar og barn med funksjonsnedsetjingar bør særleg prioriterast, krev Redd Barna.

– Vi veit av erfaring at barn som ikkje går på skule, ikkje berre mistar moglegheita til å lære, men dei er òg meir sårbare for barnearbeid, barneekteskap og å bli gravide i altfor ung alder, seier Lange.

– Og jo lenger eit barn er ute av skulesystemet, jo større er sjansen for at han eller ho aldri returnerer til skulebenken, seier ho.

(©NPK)