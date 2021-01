Pompeo avlyser Brussel-tur for å hjelpe ved maktskiftet, ifølgje amerikansk UD

utenriks

Grunngivinga er at Pompeo skal hjelpe til med «ein smidig og velordna overgangsprosess», opplyser USAs utanriksdepartement ei dryg veke før Trump-administrasjonen går av.

Dagen før kunngjorde departementet at Pompeo skulle til Belgia onsdag og torsdag for å møte Stoltenberg og belgiske leiarar.

I fråsegna på tysdag viser talsperson Morgan Ortagus til at departementet ventar på ein plan frå Joe Bidens påtroppande administrasjon for kva karrierediplomatar som inntil vidare får behalde stillingane sine.

Riksrettsprosess

– Som eit resultat av det, avlyser vi alle planlagde reiser denne veka, inkludert turen til statsråden til Europa, seier Ortagus, som peikar på at departementet er godt i gang med overgangen til påtroppande president Bidens team.

Meldinga kjem medan demokratane prøver å presse visepresident Mike Pence og regjeringa til å avsetje Pompeos sjef Donald Trump ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget. Det er ikkje venta at Pence kjem til å gjere det. Dermed er det onsdag duka for at Representanthuset fremjar riksrettstiltale mot Trump for å ha eggja tilhengjarar til å storme Kongressen førre veke.

Fordømde valden

Pompeo, som etter valet antyda at Trump ville bli sitjande som president i ein ny periode, har fordømt valden. Samtidig har han halde fast på støtta si til presidenten.

Ifølgje nyheitsbyrået AFPs kjelder hadde Pompeo opphavleg òg planar om å besøkje Belgias naboland Luxembourg. Men det vart visstnok avlyst i protest mot utsegner om Trump frå Luxembourgs utanriksminister, ifølgje ein ikkje namngitt tenestemann i landet. Jean Asselborn kalla presidenten for «ein politisk pyroman som må stillast for retten».

Pompeo har hatt vekslande hell ved dei tidlegare besøka sine i Brussel, der både Nato og EU har hovudsete – to institusjonar som Trump fleire gonger har kritisert og snakka nedsettande om.