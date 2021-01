Pompeo hevdar Iran er al-Qaidas nye heim

utenriks

Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif var raskt ute med å avvise skuldingane frå Pompeo tysdag ettermiddag.

Pompeo sette fram påstandane i ein tale ei dryg veke før han og resten av Trump-administrasjonen går av. Han stadfesta samtidig opplysningane i New York Times frå november om at al-Qaidas nestkommanderande vart drepen i Teheran 7. august i fjor.

Pompeo stadfesta likevel ikkje opplysningane om at Israel stod bak attentatet.

– Ingen lèt seg lure

– al-Qaida har ein ny heimebase. Det er Den islamske republikken Iran, sa Pompeo på National Press Club tysdag.

Både frå det amerikanske etterretningsmiljøet og Kongressen er det ein viss skepsis til påstandane, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Ingen lèt seg lure, tvitrar Zarif.

– Alle 11. september-terroristane kom frå Pompeos favorittdestinasjonar i Midtausten – INGEN frå Iran, legg den iranske utanriksministeren til.

– Verre enn Afghanistan

Dei fleste av gjerningsmennene bak terrorangrepet i New York 11. september 2001 var frå USAs nære allierte Saudi-Arabia.

Den gongen hadde al-Qaida treningsleirar i Afghanistan under Talibans vern, noko som var grunngivinga for USAs invasjon av landet.

– Eg ville sagt at Iran faktisk er det nye Afghanistan – som eit avgjerande geografisk knutepunkt for al-Qaida – men det er faktisk verre, seier Pompeo.

– Til forskjell frå Afghanistan, då al-Qaida gøymde seg i fjella, opererer al-Qaida i dag under eit hardt skal av vern frå det iranske regimet, hevdar utanriksministeren.

– Vond kraft

Pompeo har òg tidlegare skulda Iran for samband til al-Qaida, men utan å leggje fram konkrete bevis. Han kalla tysdag den påståtte alliansen ei «diger vond kraft over heile verda».

Vidare presenterte Pompeo nye sanksjonar mot ei rekkje enkeltpersonar, og dessutan ein dusør på 60 millionar kroner for informasjon om eit al-Qaida-medlem. Ifylgje Pompeo blir vedkommande anteken å vere i Iran og går under namnet Muhammad Abbatay eller Abd al-Rahman al-Maghrebi.

Tryggingsgaranti

Iran har eit sjiamuslimsk prestestyre som ideologisk er imot både al-Qaida og den ytterleggåande islamistgruppa IS. al-Qaida og IS er ekstremistiske sunnimuslimske rørsler med hovudsakleg arabiske medlemmer. Iran har i andre land kriga mot begge gruppene.

Mange ekspertar meiner at Teheran har late al-Qaida-medlemmer bruke iransk territorium, der dei er relativt verna frå det amerikanske militæret. I byte skal ekstremistane ha gitt garantiar om at dei ikkje vil gå til angrep i Iran, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Pompeo erkjenner at al-Qaida-grunnleggjar Osama bin Laden sjølv såg på al-Qaida-medlemmer «inne i Iran for å vere gislar». Det finst heller ingen bevis for at Iran støtta terrorangrepa 11. september 2001.

Pengeinnsamling

Men den tidlegare CIA-sjefen Pompeo seier at Iran dei siste åra har gitt al-Qaida større rørslefridom og reisedokument og at gruppa har «sentralisert leiarskapet» i Teheran.

– Teheran har late al-Qaida samle inn pengar, kommunisere fritt med andre al-Qaida-medlemmer rundt om i verda og utføre mange andre funksjonar som tidlegare vart styrt frå Afghanistan og Pakistan, hevdar Pompeo.

Pompeo har saman med president Donald Trump stått i spissen for ein streng politikk overfor Iran, trekt seg frå den internasjonale avtalen om Irans atomprogram og innført omfattande sanksjonar som har lamma økonomien i landet.

Biden kan få problem

Påtroppande president Joe Biden blir venta å ta opp att ei meir diplomatisk linje. Som ny CIA-sjef vil Biden nominere Bill Burns – ein høgt respektert tidlegare diplomat som i si tid leidde hemmelege forhandlingar med Iran.

Bidens rådgivarar trur Trump-administrasjonen prøver å gjere det vanskelegare for han å få USA inn i ein ny internasjonal avtale om Irans atomprogram, skriv Reuters.

Ein høgtståande tidlegare etterretningsoffiser med direkte kjennskap til saka, seier til Reuters at iranarane aldri har vore vennleg stilt overfor al-Qaida, verken før eller etter 2001. Alle påstandar om noverande samarbeid må vurderast med varsemd, legg den ikkje namngitte kjelda til.

