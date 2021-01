Spansk snøkaos følgt av sprengkulde

utenriks

I Madrid fall temperaturen til -10.8 grader over natta, det kaldaste som er målt i byen på eit halvt hundreår. Eit stykke lenger nordaust, i småbyen Checa i provinsen Guadalajara, viste termometeret -33,6 grader.

Store delar av Spania ligg framleis under eit kvitt teppe etter dei verste snøstormane på fleire tiår. I hovudstaden blir det jobba for å komme tilbake til normalen, sjølv om vegsalt og brøytebilar har vorte mangelvare. Tysdag byrja dei første bussane å gå etter at hovudvegane var rydda for snø. Ruter som betener sjukehus, blir prioriterte.

Under bakken har metroen gått heile tida, medan vassleidningar har måtta gi etter for kulda. Ei rekkje parkar er stengde og folk blir åtvara mot å ferdast under snøtunge tre. Det er òg isete mange stader, og legevakta har teke imot mange som har fått seg eit ublidt møte med bakken.

Minst tre personar døydde då stormen Filomena feia over landet i helga. Tysdag opplyser Barcelona at ytterlegare to menneske er funne døde. Dei to mennene var heimlause, og alt tyder på at dei fraus i hel.

Sentralt i Spania er det venta meir snø og framleis låge temperaturar resten av veka, men temperaturane vil byrje å stige i dagane som kjem, melder det meteorologiske instituttet i landet.

