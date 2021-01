Storminga av Kongressen kan ha vore superspreiarhending – minst to representantar smitta

utenriks

Demokratane Bonnie Watson Coleman og Pramila Jayapal har testa positivt etter at dei skjulte seg med kollegaer i fleire timar medan hundrevis av Trump-tilhengjarar trengde seg inn i Kongressen.

– Fleire republikanarar nekta ikkje berre å bruke munnbind, men latterleggjorde og hånte kollegaer og tilsette som tilbaud dei eit, skriv Jayapal på Twitter.

Søndag varsla ein av Kongressens legar at minst éin representant var smitta etter å ha lege i skjul under storminga. Det er uvisst kven dette er og om det er snakk om ein tredje person i tillegg til dei to som har stadfesta at dei er smitta.

Bekymringa veks for at fleire representantar og tilsette i nasjonalforsamlinga kan vere smitta. Rundt 300 menneske vart evakuerte i eit innestengt område som raskt vart overfylt. Dermed var det mange som hadde vore i nærkontakt med kvarandre i meir enn eit kvarter. I samsvar med tilrådinga til amerikanske styresmakter skal desse gå i karantene i ti dagar.

