Trump om riksrettsprosessen: – Fører til enormt sinne

utenriks

Presidenten sa vidare at «vi ønskjer ikkje vald» då han møtte pressa i Washington før han sette kursen mot Texas tysdag.

Fråsegnene er dei første til pressa sidan fanatiske Trump-tilhengjarar gjekk til angrep på Kongressen førre onsdag.

Han karakteriserte forsøket til demokratane på å stille han for riksrett i kjølvatnet av storminga av Kongressen for «heilt latterleg».

– Ei heksejakt

– Det er eit framhald av den største heksejakta i politikken si historie, sa Trump vidare.

– Det er ein frykteleg ting dei gjer. Vi vil ikkje ha noko vald. Aldri vald, la presidenten til.

Han tok ikkje sjølvkritikk for talen han heldt før tilhengjarane hans trengde seg inn i kongressbygningen. I staden karakteriserte han talen som «heilt passande».

I talen gjentok Trump dei grunnlause påstandane sine om at det eigentleg var han som vann presidentvalet. Han bad tilhengjarane sine om å kjempe og marsjere mot Kongressen.

Stemmer over tiltale

Representanthuset vil onsdag sannsynlegvis gi grønt lys til å tiltale presidenten for å ha eggja til opprør. 20. januar blir demokraten Joe Biden teken i eid som ny president.

Ei eventuell riksrettssak går føre seg i Senatet, der det er lite sannsynleg at to tredelar av senatorane vil kjenne han skuldig slik at han blir dømd.

Muren mot Mexico

Trump reiser tysdag til grensebyen Alamo for å promotere muren mot Mexico.

Under besøket er det venta at Trump vil framheve innsatsen til regjeringa si for å stoppe ulovleg innvandring til USA og arbeidet med å byggje den massive grensemuren mot Mexico, som var blant dei viktigaste løfta hans i valkampen i 2016.

Arbeidet med muren har gått nokså trått. Rundt 700 kilometer er bygd langs den 3.000 kilometer lange Mexico-grensa. Det dreier seg i hovudsak om ombygging av eksisterande barrierar.