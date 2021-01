Tysk politi har stengt marknadsplass på det mørke nettet

utenriks

Politiet i Oldenburg nord i Tyskland arresterte i helga den 34 år gamle australske mannen som skal ha operert DarkMarket. Serverane som marknadsplassen vart drivne frå er no stengde, opplyser tysk påtalemakt.

Mannen vart arrestert på grensa mellom Tyskland og Danmark som eit resultat av ein internasjonal politiaksjon som har involvert fleire land dei siste månadene.

Over 20 av serverane som vart stengde og beslaglagde, var i Moldova og Ukraina. Fleire av dei som har nytta seg av DarkMarket, har no grunn til bekymring.

– Det er venta at etterforskarane vil bruke data på dei til å reise tiltale både mot dei som har drive marknadsplassen og dei som har selt og kjøpt varer der, opplyser tysk påtalemakt.

Forutan alle former for narkotika har DarkMarket mellom anna vorte flittig nytta til kjøp og sal av stolne og falske kredittkort og pengar, stolne kredittkortdata og ulovleg programvare.

DarkMarket har hatt over 2.400 seljarar og over 500.000 brukarar verda over.

Ifølgje tysk påtalemakt er det gjennomført minst 320.000 transaksjonar på marknadsplassen, og kryptovaluta til ein verdi av nærare 1,5 milliardar kroner har skifta hender.

