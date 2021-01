USA vil auke vaksinasjonsfarten

utenriks

Vaksineproduksjonen har nådd eit nivå der vaksinedosar kan gjerast tilgjengelege utan at det er ein risiko for immuniseringa av dei som har fått den første dosen sin, opplyste helseminister Alex Azar tysdag.

– Vi meiner produksjonen er så føreseieleg at vi kan sikre at dose to er tilgjengeleg frå den løpande produksjonen, sa Azar til TV-kanalen ABC.

Mange har kritisert massevaksinasjonen i USA for å gå for sakte, samtidig som talet på smitta og døde held fram med å auke. Det er tysdag registrert over 22,5 millionar smittetilfelle og 376.000 dødsfall, viser tal frå Johns Hopkins.

(©NPK)