USAs fungerande minister for innanlands tryggleik går av

Det går fram i ei melding Wolf har sendt til sine tilsette. Han fråtrer ved midnatt natt til tysdag lokal tid.

Wolf kom førre veke med skarp kritikk av opptøyane og valden i kongressbygningen i Washington. Men han har òg sagt at han planla å bli verande i stillinga.

Leiinga for USAs departement for innanlands tryggleik (DHS) blir inntil vidare overteke av Pete Gaynor, som inntil no har leidd Fema, den amerikanske etaten for krisehandtering.

Skulle snart gå av

Chad Wolf seier han hadde planar om å halde fram i stillinga til Joe Biden formelt var innsett som USAs nye president. Biden blir teke i eid 20. januar.

Wolf har fungert som minister for innanlands tryggleik sidan november 2019, men aldri har vorte godkjent av Senatet. Han seier hendingane den siste tida fekk han til å bestemme seg, inkludert ei rettsavgjerd som konkluderte med at han rettsleg ikkje kunne behalde stillinga. Han nemner ikkje andre hendingar eller grunnar.

– Desse hendingane og bekymringane tener i aukande grad til å avleie merksemd og ressursar frå det viktige arbeidet til departementet i denne kritiske tida med ei maktovertaking, skriv han til dei tilsette.

Fleire har gått

Avgangen hans kjem etter at fleire andre medlemmer av Trumps regjering har trekt seg i protest mot rolla til presidenten i å eggje fleire tusen tilhengjarar til å storme Kongressen 6. januar.

Det er ikkje klart om angrepet på den amerikanske nasjonalforsamlinga hadde nokon innverknad på Wolfs avgjerd, og Det kvite hus har så langt ikkje kommentert avgangen.

Biden har utnemnt Alejandro Mayorkas, ein tidlegare embetsmann i DHS til å leie departementet, som under Trump har vorte kritisert for å ha vorte politisert.