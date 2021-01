Airbnb kansellerer bestillingar i Washington

utenriks

Etter kongressopprøret 6. januar har lokale og føderale styresmakter oppmoda folk til å halde seg unna hovudstaden i samband med seremonien 20. januar.

På bakgrunn av den oppmodinga har Airbnb vedteke å kansellere alle reservasjonar i hovudstadsområdet neste veke, varslar selskapet.

Airbnb skriv at alle som har reservasjonar, vil få refundert utgiftene sine, og at selskapet òg vil betale utleigarane det dei skulle tene på opphalda som no blir kansellerte.

Fleire personar som var knytte til opprøret i Washington, har òg vorte kasta ut frå Airbnb og vil ikkje få høve til verken å leige eller leige ut i framtida.

(©NPK)