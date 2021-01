Fleirtal i Representanthuset for å fjerne Trump med grunnlovstillegg

utenriks

Resolusjonen vart fremja av demokraten og den tidlegare jussprofessoren Jamie Raskin frå Maryland og vart vedteke med 233 mot 205 stemmer.

Den oppmoda visepresident Pence «til umiddelbart å bruke makta han har i samsvar med paragraf 4 i det 25. grunnlovstillegget» til å samle statsrådane til regjeringa for å erklære Trump uskikka til å utøve pliktene sine.

Raskin sa i debatten at resolusjonen er «den endelege mekanismen for å få fjerna ein president som ikkje klarer å oppfylle sine mest grunnleggande plikter og faktisk skadar republikken med sin oppførsel».

– Krisa er ikkje over enno, sa Raskin om Trumps siste veke som president.

Joe Biden blir formelt innsette som USAs 46. president 20. januar.

Pence avviste oppmodinga

Resolusjonen vart natt til onsdag norsk tid diskutert og til slutt stemt over sjølv om visepresident Pence tidlegare tysdag kveld utelukka at han ville setje i verk det 25. grunnlovstillegget.

– Eg trur ikkje at ei slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med grunnlova vår, skriv Pence skriv i eit brev til leiaren for Representanthuset, Nancy Pelosi.

Visepresidenten skriv vidare at mekanismen ikkje bør brukast som «straff eller maktran», men at den er meint for tilfelle der ein president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

Ny avstemming onsdag

Det er først onsdag at Representanthuset skal avgjere om Trump skal tiltalast for å ha eggja til opprør i samband med at fanatiske Trump-tilhengjarar storma Kongressen 6. januar.

Debatten og avstemminga tysdag kveld lokal tid handla berre om det 25. grunnlovstillegget. Ifølgje CNN meiner nokre av demokratane i Representanthuset at det er ein strategisk feil å bruke tid på ei avstemming om grunnlovstillegget.

– Totalt bortkasta tid, seier ein av demokratane til kanalen.

Fleire republikanarar er for riksrett

Fire republikanarar i Representanthuset seier at dei ville stemme for ein riksrettstiltale mot Donald Trump. Det vart kjent etter at leiaren i republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, ifølgje New York Times har sagt han meiner presidenten har gjort seg skuldig i lovbrot som kvalifiserer til riksrett.

John Katko frå New York vart tysdag den første republikanaren i Representanthuset som tydeleg sa han ville stemme for riksrettstiltalen.

Like etter vart det kjende at også Liz Cheney kjem til å stemme for ein riksrettstiltale. Ho sit i Representanthuset og er dotter av Bushs visepresident Dick Cheney.

Adam Kinzinger vart den tredje republikanaren til å støtte ein riksrettstiltale, medan Fred Upton frå Michigan så langt er den fjerde til å støtte tiltalen.

Etter det CNN får opplyst vil mellom 10 og 25 av republikanarane i Representanthuset stemme for ein riksrettstiltale.