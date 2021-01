HRW: Donald Trump var ein katastrofe for menneskerettane

utenriks

– Donald Trump var ein katastrofe for menneskerettane, slår leiaren til den USA-baserte menneskerettsorganisasjonen Kenneth Roth fast i forordet til den siste årsrapporten frå organisasjonen.

På heimebane hånte Trump USAs juridiske forpliktingar til å gi vern for menneske som av frykt for eige liv var på flukt, han tok migrantbarn frå foreldra, han oppmuntra kvite rasistar, undergrov den demokratiske prosessen og bidrog til auka hat mot minoritetar, konstaterer Roth.

Human Rights Watch skuldar òg Trump for å ha lukka auga for den systematiske rasismen innan amerikansk politi, for å ha fjerna LGBT-rettar, slått ein strek over viktige miljølover og for å ha undergrave og svekt helsetilbodet til millionar av mange amerikanarar.

Nådelaus

– I utlandet omfamna han den eine vennlegsinna autokraten etter den andre, med kostnad for den undertrykte befolkninga i landa deira. Han har fremja våpensal til regjeringar som var involverte i krigslovbrot, og angripe eller trekt USA frå sentrale internasjonale initiativ for å forsvare menneskerettane, internasjonal rettferd, helse og kamp mot av klimaendringar, heiter det vidare i Roths nådelause oppsummering.

Human Rights Watch åtvarar likevel mot å tru at ein administrasjon leidd av Joe Biden vil vere nokon «mirakelkur».

– Dei siste tiåra har det vore store svingingar i USAs menneskerettspolitikk kvar gong ein ny president har flytta inn i Det kvite hus, konstaterer Roth.

Tortur og dronar

Han minner om George W. Bushs «globale krig mot terror», som innebar «systematisk tortur» og innesperring av fangar på Guantánamo-basen.

Etterfølgjaren Barack Obama blir rosa for å ha rydda opp i noko av dette, men vert samtidig skulda for å ha trappa opp USAs «ulovlege droneangrep», «inngripande overvaking» og «våpensal til usmakelege autokratar».

– Sjølv om Biden i betydeleg grad betrar USAs rulleblad, inneber den djupe politiske splittinga i landet at det er lite som kan forhindre val av ein ny president som deler Trumps forakt for menneskerettar, meiner Roth.

Råd til Biden

Human Rights Watch har fleire klare råd til Biden og ber han mellom anna «bremse militærhjelpa og våpensalet til truande regime som Saudi-Arabia, Egypt, Dei sameinte arabiske emirata og Israel».

Den påtroppande presidenten blir òg oppmoda til å fordømme Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modis diskriminerande politikk overfor muslimar.

Roth ber samtidig Biden bringe USA tilbake til FNs menneskerettsråd, sjølv om det jamleg kritiserer Israel, og til å oppheve sanksjonane Trump innførte mot dommarane i Den internasjonale straffedomstolen.

Carter eit førebilete

– Som inspirasjon bør Biden sjå på Jimmy Carter, som var den første som introduserte menneskerettar som eit element i USAs utanrikspolitikk. Det vart den gong sett på som radikalt, men det har bestått i tiåra sidan, skriv han i forordet.

– Alle presidentar sidan Carter har til tider tona ned menneskerettar i favør av andre prioriteringar, noko sjølv Carter gjorde, men ingen har heilt greidd å forkaste dei, slår han fast.

Kina og Russland

Sjølv om Human Rights Watch vier forordet i årets rapport til knusande kritikk av Donald Trump, er det òg leiarane i mange andre land som får passa sine påskrivne i oppsummeringa som organisasjonen har gjort av menneskerettssituasjonen i verda.

– Undertrykkinga i Kina har forverra seg kraftig dei siste åra under Xi Jinping, med fengslinga av over 1 million uigurar og andre muslimar i Xinjiang, i eit forsøk på å presse dei til å ta avstand frå islam og eigen kultur, heiter det.

Russland er òg vigd brei omtale og president Vladimir Putin og styresmaktene i Kreml blir mellom anna kritiserte for å utnytte koronapandemien til å innskrenke dei grunnleggjande menneskerettane til russarane. Straffeforfølginga i landet av journalistar og menneskerettsaktivistar får òg omtale.

Midtausten

Det same får Saudi-Arabias «vedvarande menneskerettsbrot», og dessutan brota på folkeretten til i nabolandet Jemen.

Iranske styresmakter «held fram å undertrykkje egen befolkning», blir det fast slått, og tryggingstenesta og rettsvesenet i landet blir nytta aktivt for å knuse tillaup til opposisjon, konstaterer Human Rights Watch.

Israel må òg tole skarp kritikk for «systematisk undertrykking og diskriminering av palestinarane» på måtar som går langt utover det Israel hevdar er nødvendig av tryggingsomsyn.

