ILO: Arbeidarar på heimekontor treng betre vern

utenriks

ILO slapp onsdag ein rapport om heimekontor i koronatidsalderen. Ifølgje organisasjonen var det drygt 260 millionar som jobba heimanfrå før pandemien braut ut, eit tal som raskt steig kraftig.

Bruken av heimekontor vil auke òg framover, meiner ILO. Då må det på plass vern av rettane til heimearbeidarane, meiner ILO. Ifølgje organisasjonen jobba ein av fem i verda heimanfrå i den tidlege fasen til pandemien.

Dei endelege tala for 2020 er ikkje klare enno, men kjem til å vise ein kraftig auke i arbeid frå heimen.

– Lite politikk på området

– Berre ti av ILOs medlemsstatar har sertifisert konvensjon nummer 177 som tek til orde for likebehandling av heimearbeidarar og andre arbeidsfolk. Få har omfattande politikk på området, seier Janine Berg, ein av forfattarane av rapporten.

ILO påpeikar at heimearbeid ofte er dårleg regulert og at det i fleire land er ei utfordring at lovverket som vernar rettane til arbeidarane, ikkje gjeld heimearbeidarane.

Koronapandemien kan brukast til å løfte rettane til heimearbeidarane. Eitt av dei viktigaste verkemidla ILO tilrår er å auke merksemda som blir retta mot heimearbeid.

– Må få kople av

Det er òg viktig å sørgje for at dei som jobbar heimanfrå, får moglegheita til å kople av, og at skiljet mellom arbeidstid og fritid blir halde oppe, understrekar ILO.

– Styresmaktene må i samarbeid med arbeidarane og organisasjonane deira jobbe for at alle heimearbeidarar blir tekne ut av skuggen og inn i eit sømeleg arbeidsliv. Det gjeld uavhengig av om dei vev i Indonesia, lagar sheasmør i Ghana, taggar bilete i Egypt, syr munnbind i Uruguay eller jobbar digitalt i Frankrike, skriv ILO.

Uansett er gruppa heimearbeidarar truleg endra for godt. Før pandemien var det rundt 260 millionar heimearbeidarar, noko som er 7,9 prosent av den globale arbeidsstokken. Av dei var 56 prosent kvinner.

(©NPK)