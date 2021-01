Italias regjering på brestepunktet etter koronapengekrangel

utenriks

To ministrar frå tidlegare statsminister Matteo Renzis utbrytarparti avstod frå å stemme over planen for korleis landet skal bruke sine tilmålte 210 milliardar euro i EU-hjelp, ifølgje nyheitsbyrået ANSA. Beløpet – som svarer til nærare 2.200 milliardar kroner eller halvtanna norsk statsbudsjett – skal komme frå EUs gigantiske atterreisingsfond.

Renzi har kritisert statsminister Giuseppe Contes plan og sagt at han er uakseptabel. Dei to ministrane frå partiet hans Italia Viva ville at Italia òg skulle søkje om pengar frå eit anna EU-fond. Dette seier Conte og koalisjonspartnaren Femstjernersrørsla nei til.

Onsdag ettermiddag har Renzi kalla inn til pressekonferanse, der det er venta at Italia Viva trekkjer seg frå regjeringa, og at dei to ministrane til partiet går av. Helseminister Roberto Speranza ber kollegaene unngå ei regjeringskrise.

– La oss halde indre strid og reelle eller imaginære spenningar skilt frå helsa til italienarane. Det vil vere utilgiveleg om vi blir distraherte eller hindra så nær målet, seier han.

Italia Viva er eitt av dei mindre regjeringspartia, men Conte er ofte avhengig av stemmene til partiet i det italienske senatet.

