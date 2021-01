utenriks

– Eg overlevde. Og no seier president Vladimir Putin, som gav ordren om å drepe meg, til tenarane sine at dei må gjere det dei kan for å hindre meg i å komme tilbake, skriv Navalnyj på Instagram. Han skriv òg at han har bestilt flybillett til Russland førstkommande laurdag.

I august vart 44-åringen akutt sjuk under ei flyging frå Sibir til Moskva. To dagar seinare vart han evakuert til Berlin, der laboratorium påviste at han hadde vorte forgifta med nervegifta novitsjok.

