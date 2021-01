Over 6.000 fleire dødsfall i Sverige i fjor enn i eit normalår

utenriks

Det totale talet på 9.309 inkluderer òg folk som har døydd av andre årsaker, men som har vore smitta dei 30 siste dagane. Enkelt forklart kan ein person som blir overkøyrd av bussen bli registrert som eit koronadødsfall.

Men ved å sjå på talet på dødsfall totalt får ein ein indikasjon på kor mange liv viruset har kravd. Det døydde 97.164 svenskar i 2020. Målt mot snittet for perioden 2015 til 2019 døydde det dermed 6.202 fleire enn i eit normalår.

– Sett litt på spissen kan ein seie at det er dei som hadde levd no dersom covid ikkje fanst, seier Linus Garp, befolkningsstatistikar i svenske SCB (svarer til vår SSB).

Han poengterer at det framleis dreier seg om førebelse tal, og at det truleg er mellom 300 og 700 dødsfall som enno ikkje er registrerte. 22. februar kjem den endelege rapporten.

Sist gong det døydde over 97.000 svenskar var i 1993, då 97.008 personar døydde.

Garp påpeikar at det er vanskeleg å samanlikne dødsfall år for år. Befolkninga endrar seg heile tida, ikkje berre ved at det blir fleire folk, men samansetninga blir òg endra.

Om ein tek omsyn til folketalet, døydde 1,1 prosent av Sveriges befolkning i 1993, mot 0,9 prosent i fjor. Det er det fleire grunnar til. Det er mellom anna ei langt lågare barseldøying i Sverige no enn på 90-talet.

Talet for 2020 er heller ikkje ein rekord i absolutte tal. I 1773 vart det registrert 105.139 dødsfall i Sverige, rundt 5,3 prosent av befolkninga.

I 1918, då spanskesjuka herja, døydde 104.591 svenskar.

(©NPK)