Piratverksemd auka i fjor

Det vart til saman registrert 195 tilfelle av piratverksemd og væpna ran på verdsbasis, noko som er ein auke frå 162 i 2019, ifølgje International Maritime Bureau (IMB).

Av 135 som vart kidnappa på havet i fjor, var 130 registrerte i Guineabukta på Afrikas vestkyst. Bukta strekk seg frå Angola i sør til Senegal i nord.

IBM-sjef Michael Howlett seier at oppgangen viser at piratar i Guineabukta har auka kapasiteten sin. Overvakingsgruppa viser til at medan piratar tidlegare i større grad gjekk mot oljetankarar, rettar dei seg no meir mot å kidnappe sjømenn for løysepengar.

